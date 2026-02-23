Reug Reug dévoile son régime alimentaire: "Je mange deux kilos de viande et ensuite je dors trois heures"

Oumar Kane, alias Reug Reug, le champion du monde ONE des poids lourds en MMA, a dévoilé son régime alimentaire. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un poids lourd, la journée de Kane ne commence pas par un festin. Ses matinées sont axées sur l'efficacité. Il se contente du strict minimum pour démarrer le travail. Kane a révélé ce qu'il prend au petit-déjeuner. "Je commence ma journée par un petit-déjeuner composé de trois ou quatre œufs avant l'entraînement. Normalement, je ne mange pas beaucoup le matin, mais quand je le fais, c'est ce que je prends. Après l'entraînement, je prends un shake protéiné ou une boisson énergisante, et un peu de créatine”, a-t-il declaré à Onef.com.



Ce démarrage plus léger lui permet de s'entraîner intensément sans être alourdi. Mais une fois la séance du matin terminée, le véritable processus de récupération commence. « Je mange surtout du riz et de la viande, ou du riz et du poisson, généralement un kilo de viande à chaque repas, midi et soir. Ça me donne de l'énergie. Mais quand je ne suis pas au camp, je m'offre des extras comme de la pizza et des cheeseburgers avant d'aller me coucher». Reug Reug a confié qu’il n'aime pas vraiment grignoter. “À mon poids le plus élevé, je pesais 140 kilos, et ce, uniquement en ne mangeant que des aliments complets. Mais quand je suis au camp, j'essaie de rester aux alentours de 125 kilos”.



S’il existe une arme secrète dans l’arsenal nutritionnel de « Reug Reug », c’est bien l’agneau. L'engouement de Kane pour cette source de protéines est légendaire au sein de son équipe. Il ne s'agit pas seulement de goût. Il la considère comme un aliment essentiel à la récupération, compte tenu des efforts physiques que son corps endure à l'entraînement et lors des combats. Il a révélé qu’il adore les côtelettes d'agneau. "Je peux en manger jusqu'à deux kilos en une seule fois. Après un de mes combats en Thaïlande, j'en ai mangé 18. Les côtelettes d'agneau sont riches en collagène, ce qui favorise la réparation des os et des muscles. Elles contiennent beaucoup de fer et sont très riches en protéines”.



Si Reug Reug a dû adapter son alimentation pour répondre aux exigences du MMA de haut niveau, il reste fidèle à ses racines et partage parfois les plats de “ thieboudienne” avec ses entraîneurs. "J'ai aussi mangé beaucoup de millet, une sorte de bouillie de blé traditionnelle. J'ai aussi beaucoup mangé de “dibi”, de l'agneau grillé. J'adore tout ce qui est grillé. C'est assez gras, il faut l'avouer. Du coup, j'ai réduit ma consommation d'aliments gras ces derniers temps». D'après Reug Reug, le matin, après le petit-déjeuner, il va directement à la salle de sport pour s'entraîner. Par contre, après le déjeuner, c'est impossible. “En général, après un repas copieux, je me détends et je dors trois ou quatre heures. C'est comme ça que je maintiens ma force et ma masse musculaire. Je mange deux kilos de viande et ensuite je dors trois heures. Ça me convient parfaitement”.