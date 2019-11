Appel à candidature au poste de DG de l’Ipres: un cabinet privé commis pour recevoir les candidatures

L’institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) devra bientôt connaitre son nouveau directeur général. En effet, le Conseil d’administration a commis un cabinet privé pour recevoir les candidatures. Une short-list sera dressée pour les administrateurs qui auront la charge de choisir le meilleur profil.



« La procédure est en cours », a assuré Lamine Fall, un des administrateurs de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal sur le choix du futur directeur général de la boite, ajoutant qu’ils sont tenus de garder le secret tout comme dans les procédures de marchés publics.



Pour rappel, le 02 octobre dernier, le président Macky Sall a nommé en Conseil des ministres, Amadou Lamine Dieng, directeur général de l’Ipres. Les syndicats de la boite sont montés au créneau pour protester contre et rappeler à Macky Sall les textes, mais aussi que l’Ipres n’est pas une propriété de l’Etat.



Une rencontre entre le chef de l’Etat et les syndicalistes a été tenue, trois jours après leur protestation. Par la suite, le Conseil d’administration s’est réuni et a nommé Cheikh Guèye, directeur général par intérim, le 9 octobre.