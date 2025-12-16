CAN 2025 : Vincent Kompany a choisi son favori

Entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a lui opté pour une autre équipe comme il l’a confié en conférence de presse : « j’aimerais que la RD Congo remporte cette CAN. » Fils de Pierre Kompany, qui est Congolais et a fui le pays en 1975, Vincent Kompany se range ainsi derrière son pays d’origine pour cette compétition. Prétendant au trophée, la RD Congo a remporté la CAN en 1968 et 1974.