Projet de recrutement : un ex-footballeur de l’As Pikine abandonné en Egypte, ses 3,5 millions F CFA détournés

Après avoir résilié son contrat auprès de l’As Pikine (division 1), le footballeur sénégalais, C.T. Fall a été abandonné en Egypte et ses 3,5 millions détournés, alors qu’il prévoyait un "avenir radieux" au sein d’un club Letton.



D’après le quotidien L’Observateur, dans son ambition de jouer pour un club de Lettonie, C.T.Tall est arrivé au Caire le 19 février 2022, en compagnie de Cheikh Abdoul Khadre Ndiaye, organisateur de son voyage, sans savoir qu’il était en possession de "faux-documents de contrat".



Abandonné et sans visa, l’infortuné a vécu sans domicile fixe (SDF) pendant plusieurs mois en terre égyptienne, avant qu’une "bonne volonté de la communauté sénégalaise" ne lui offre un billet pour Dakar.



Une fois en terre sénégalaise, C.T. Tall a déposé une plainte auprès des autorités compétentes. L’investigation menée par la Sureté urbaine (Su) a permis d’interpeller le présumé organisateur du voyage, Cheikh Abdoul Ndiaye, ainsi que son acolyte, Ndiaga Sow.



Selon le quotidien, les deux suspects auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés, sans être en mesure de restituer les fonds encaissés. Dans la suite des investigations, ils ont été déférés au parquet pour " escroquerie, association de malfaiteurs, faux et usage de faux".