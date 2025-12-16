OM : la Juventus insiste lourdement pour Pierre-Emile Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg est incontournable à l’OM. Aux yeux de Roberto De Zerbi, qui fait de son Danois un titulaire quasi-systématique, mais aussi des supporters olympiens qui critiquent régulièrement le contenu de ses rencontres. Il faut dire que le milieu diffuse parfois des impressions contraires au sein d’un même match, tantôt timoré avec le ballon, tantôt courageux dans son pressing constant. Outre De Zerbi, un autre entraîneur l’apprécie particulièrement. Il s’agit de Luciano Spalletti, le coach de la Juventus.



Comme nous vous le racontions déjà en novembre dernier, le club italien a coché le nom du Danois, âgé de 30 ans, en vue du mercato hivernal. Il est vu comme le cadeau parfait pour Spalletti, qui souhaite recruter un nouvel homme fort dans l’entrejeu. Koopmeiners a reculé d’un cran, McKennie alterne entre ailier et milieu offensif, et un renfort est ainsi jugé nécessaire. Spalletti a clairement désigné Hojbjerg comme sa recrue idéale.