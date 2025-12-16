Affaire du policier agressé à Guédiawaye : le lutteur Dame Junior placé en garde à vue

Activement recherché depuis le 12 décembre 2025, le lutteur Dame Junior a finalement répondu à une convocation judiciaire qui s'est soldée par sa mise en détention. Il est poursuivi pour « entrave à l'action de la police et recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires à l'arme blanche, trouble à l'ordre public », entre autres infractions connexes.



Accompagné des membres de son staff et de ses proches pour répondre à sa convocation, Dame junior, domicilié au quartier Comico (Guédiawaye), a été arrêté dès son entrée dans les locaux de la Sureté urbaine du commissariat de Guédiawaye (Banlieue Dakaroise) et immédiatement placé en garde à vue. D’après les informations rapportées par le journal L’Observateur, ce nouvel épisode judiciaire n’est cependant pas une première pour Dame Junior car le lutteur a fréquemment eu des problèmes avec la justice.



Un coup d'arrêt brutal pour Dame Junior qui devait affronter Siteu Bou Ngor, le dimanche 21 décembre, dans un combat très attendu, désormais suspendu aux décisions judiciaires.



Pour rappel, le lutteur Dame Junior et son frère étaient activement recherchés par la Sûreté urbaine du commissariat central, après l’agression présumée à l'arme blanche d'un chef de brigade, lors d'une intervention policière, à hauteur du rond-point Dial Mbaye (banlieue de Dakar).