Goudomp : les Forces armées déploient un hôpital militaire «pour des besoins sanitaires prioritaires»

Le ministère des Forces armées du Sénégal (MFA) annonce avoir déployé «un hôpital militaire de campagne (HMC)» à Goudomp, dans la région de Sédhiou (sud), pour la période du 12 décembre 2025 au 12 janvier 2026. Cette initiative vise, selon le communiqué rendu public ce mardi, à répondre à «des besoins sanitaires prioritaires».



En collaboration avec le ministère de la Santé et de l’hygiène publique (MSHP), le MFA assure que «cette activité vise à fournir des soins médicaux et chirurgicaux spécialisés de qualité au plus près des populations géographiquement éloignées des grands centres urbains», surtout que Goudomp est une zone «à faible couverture» médicale.



D’après le communiqué, les prestations médicales et chirurgicales seront gratuites. Celles-ci seront dispensées par 125 personnels dans plusieurs domaines, notamment la "médecine générale, la cardiologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie et la gynécologie-obstétrique".