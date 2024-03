Appel à l'Unité et à la Responsabilité : la coalition Diomaye Président s'exprime sur les événements du 02 mars 2024

La conférence des leaders de la coalition Diomaye Président adresse ses félicitations chaleureuses au peuple sénégalais pour sa mobilisation exceptionnelle lors du rassemblement du 02 mars 2024, organisé par le Front de la résistance au terrain des HLM Grand Yoff, dans un communiqué. Cet événement crucial a permis, selon ladite coalition, "au peuple de manifester son désaccord face aux manœuvres de Macky Sall, susceptibles de plonger le Sénégal dans le chaos", .



La coalition exprime sa profonde solidarité envers les victimes des heurts survenus lors de cet événement et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. "Les incidents du 02 mars, visant à diviser l'opposition au profit de Macky Sall, peinent la coalition. De plus, les attaques récentes de certains leaders de l'opposition contre le PASTEF, suite à l'affaire Maïmouna Ndour Faye, vont dans le même sens", constate la coalition Diomaye Président.



"En ces moments troubles", la coalition souligne l'importance d'assurer une "sécurité collective au sein des différentes plateformes politiques". Cette sécurité repose sur "une charte engageant les acteurs à respecter un ensemble d'obligations, garantissant ainsi la cohésion du groupe".



Elle appelle "à l'unité des forces de résistance et à la poursuite de la mobilisation pour obtenir une date pour l'élection avant le 2 avril".



La coalition renouvelle son appel "au Conseil constitutionnel", l'invitant à" prendre toutes ses responsabilités pour le respect de l'ordre constitutionnel. L'avenir du pays dépend" de cette démarche.



Elle conclut en soulignant "la nécessité de maintenir la cohésion et la solidarité dans le contexte actuel où les piliers de la nation sont menacés de fracture".