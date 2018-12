Appel à la candidature, Koulibaly transférable pour près de 83 milliards de FCFA !

Alors que The Times avait avancé le prix de vente de Kalidou Koulibaly à hauteur de 65 milliards de FCFA , une autre information vient de tomber. Et cette-fois, elle provient de la presse Italienne.

Selon maxifoot qui cite la Rai Sport « seule une offre d’au moins 150 millions d’euros pourrait convaincre les Partenopei de céder l’ancien messin. Un montant tout de même très dissuasif surtout pour un défenseur », écrit Maxifoot. Et d’ajouter. « Considéré comme une référence à son poste , le défenseur central de Naples, Koulibaly, aurait récemment fait l’objet de deux offres d’environ 103 millions d’euro soit (environ 68 milliards de nos francs) de la part de Manchester United et de la Juventus Turin.



Publiquement , le président du club italien, Aurelio de Laurentis, affirme qu’il ne se séparera pas du défenseur » dixit le site. Donc reste à savoir si le plus offrant ne prendra pas le l'international défenseur Sénégalais....