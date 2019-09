Appel à la rébellion dans l’armée: un ancien militaire arrêté à Matam

Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et appel à la rébellion dans l'armée, Demba Dème, un ancien militaire a été arrêté à Matam. Il a été interpellé par la Section de recherches de la gendarmerie.



« L’As » qui donne l’information dans sa parution de ce mardi 24 septembre 2019, renseigne que le mis en cause, qui a quitté l’armée depuis 2001, se faisait passer pour un soldat en service. Et, via sa page Facebook, il déclarait être témoin des souffrances que vivent les militaires au sein de la grande muette.



Dème est aussi poursuivi pour avoir fréquenté les casernes dans le but de recueillir des informations sensibles pour les divulguer afin de manipuler les soldats.