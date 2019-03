Appel au dialogue de Macky Sall : Abdoul Mbaye déchire l’invitation

L’appel au dialogue du président de la République, Macky Sall, après la confirmation de sa victoire par le Conseil constitutionnel, laisse indifférent certains membres de l’opposition. C’est le cas d’Abdoul Mbaye qui informe qu’il préfère jouer le rôle de sentinelle.



«Nous avons considéré qu’il nous revenait de continuer à jouer le rôle de sentinelle et d’être critique, puisque nous aurons en face de nous une continuité dans la politique qui a été menée jusqu’à présent. Qui a consisté à privilégier les grands projets, les marchés avec les grandes entreprises étrangères, à brader les ressources nationales de notre pays et également à dilapider les ressources financières », déclare Abdoul Mbaye.



«Donc, souligne-t-il, nous allons rester dans une attitude de sentinelle et de lanceur d’alerte. Donc, dans l’opposition». Et, conclut-il: «Nous n’irons pas au dialogue. Ça c’est clair. Je crois qu’il faut le laisser gouverner dans la continuité et rester par contre dans une posture de sentinelle et de lanceur ».