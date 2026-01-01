Budget 2026 : les chiffres clés du projet de loi de finance initiale 2026

Le gouvernement sénégalais a dévoilé les chiffres clés de son Projet de Loi de Finances Initiale (LFI) pour l'exercice 2026. Ce budget se distingue par une progression marquée des recettes et une volonté de soutenir la croissance économique nationale.



Pour 2026, les recettes sont arrêtées à 6 188,8 milliards FCFA, contre 5 014,3 milliards FCFA pour la LFI 2025, soit une hausse de 1 174,5 milliards FCFA en valeur absolue et de 23,4% en valeur relative.



Les dépenses sont estimées à 7 433,9 milliards FCFA, contre 6 614,8 milliards FCFA, soit une progression de 819,1 milliards FCFA en valeur absolue et de 12,4% en valeur relative.



La croissance est projetée à 5% en 2026.



Le Déficit budgétaire attendu est de 5,37% du PIB.



Par ailleurs, le déflateur du PIB est projeté à 2% en 2026, contre 0,9% en 2025.



La pression fiscale est attendue à 23,2% en 2026, contre 19,3% en 2025



Arrêtées à 5 932,2 milliards FCFA pour l’année 2026, les recettes du budget général comprennent notamment, les recettes fiscales estimées à 5 384,8 milliards FCFA, portées principalement par les recettes fiscales issues du PRES pour 703,6 milliards FCFA, les recettes non fiscales et autres recettes pour 355,9 milliards FCFA, les tirages sur dons-projets évalués à 145,2 milliards FCFA, en baisse de 54,8 milliards FCFA par rapport à 2025, les dons budgétaires pour 46,3 milliards de FCFA.



Programmées à 7 177,2 milliards FCFA pour 2026, les dépenses du budget général se décomposent en intérêts et commissions de la Dette publique portés à 1 190,6 milliards FCFA, les dépenses de personnel projetées à 1 532,8 milliards FCFA, les dépenses d’acquisitions de biens et services et de transferts courants fixées à 1 650 milliards FCFA, les dépenses en capital sur ressources internes prévues à 1 448,9 milliards FCFA et les dépenses en capital sur ressources externes portées à 1 355,0 milliards FCFA.



Les Comptes spéciaux du Trésor (CST) sont projetés en équilibre, en recettes et en dépenses, à 256,7 milliards FCFA, contre 219,7 milliards FCFA pour la LFI 2025.