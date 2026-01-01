Suisse : au moins une quarantaine de morts et 115 blessés après un violent incendie dans un bar de la station de Crans-Montana

Un violent incendie a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana lors des festivités du Nouvel An. Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, a annoncé en conférence de presse un premier bilan d'une quarantaine de morts et environ 115 blessés, la plupart grièvement.



De nombreux secours ont été engagés dans la nuit et la matinée sur les lieux du drame. Plusieurs hôpitaux à l'extérieur du Valais, dont le CHUV, les HUG et l'hôpital universitaire de Zurich, sont mobilisés pour accueillir des blessés, souvent des grands brûlés. Au vu de la gravité de la situation, le Conseil d'Etat a décidé de décréter l'état de situation particulière.



Une instruction a été ouverte pour élucider les circonstances du drame. Selon les premiers éléments et témoignages, l'incendie aurait provoqué une explosion et un embrasement généralisé des locaux. L'explosion serait donc la conséquence et non la cause de l'incendie.





Avec RTS.ch