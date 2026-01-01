Réseau social
Diourbel : un accident tragique coûte la vie à une mère et ses deux enfants
Un drame de la circulation a secoué Diourbel, (Centre ouest)  mercredi 31 décembre 2025. Une femme et ses deux enfants ont perdu la vie après que la moto qui les transportait a été percutée par un camion, à hauteur de la compagnie de gendarmerie. Selon le capitaine El Hadji Mamadou Lo, commandant des sapeurs-pompiers, rapporte l’Aps, le conducteur du deux-roues a été grièvement blessé. Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la collision.
Jeudi 1 Janvier 2026 - 12:13


