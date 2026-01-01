Diourbel : un accident tragique coûte la vie à une mère et ses deux enfants

Un drame de la circulation a secoué Diourbel, (Centre ouest) mercredi 31 décembre 2025. Une femme et ses deux enfants ont perdu la vie après que la moto qui les transportait a été percutée par un camion, à hauteur de la compagnie de gendarmerie. Selon le capitaine El Hadji Mamadou Lo, commandant des sapeurs-pompiers, rapporte l’Aps, le conducteur du deux-roues a été grièvement blessé. Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la collision.
Autres articles
-
Budget 2026 : les chiffres clés du projet de loi de finance initiale 2026
-
Tribunal du commerce : EXCAF TELECOM obtient la remise en service de ses multiplex devant TDS S.A
-
Habitats et cadre de vie urbain : l'État injecte 20 milliards FCFA pour accélérer l'accès au logement
-
Accès à l’eau : le Sénégal lance l'offensive pour la sécurité hydrique avec 105 milliards de FCFA
-
Aménagement du territoire : le Sénégal en chantier en 2026 pour la connectivité universelle