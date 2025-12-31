Projets législatifs en 2026 : Diomaye Faye annonce plusieurs actions dont une révision constitutionnelle

Le président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, a annoncé ce mercredi soir, à l’occasion de son message de fin d’année à la Nation qu’une série de textes législatifs seront «transmis à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026», à l’occasion de son traditionnel discours du nouvel an.



Selon le chef de l’Etat, ces projets de textes «sont relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante, ainsi qu’au code électoral». Il a par ailleurs précisé que «les autres réformes s'inscriront dans un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la nation».



Pour rappel, dans le programme de campagne de Diomaye Faye, il avait promis entre autres, une fois élu, sortir du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’une révision constitutionnelle consacrant une Vice-présidence de la République au Sénégal.