Guerre en Ukraine: Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de frappes pendant la nuit du Nouvel An

La Russie a accusé ce jeudi 1er janvier 2026 l'armée ukrainienne d'avoir mené, pendant la nuit du Nouvel An, une attaque de drones dans la partie de la région ukrainienne de Kherson contrôlée par Moscou, faisant au moins 20 morts. Dans un communiqué, le Comité d'enquête russe a affirmé qu'un café dans le village de Khorly avait été touché par une attaque « massive » de drones ukrainiens. Le gouverneur de la région de Kherson, nommé par Moscou, Vladimir Saldo, a affirmé sur Telegram qu'au moins 24 personnes avaient été tuées et des « dizaines d'autres » blessées.



Il a également publié des images où sont visibles plusieurs cadavres carbonisés et les ruines d'un bâtiment. Deux jours de deuil ont été décrétés dans la région de Kherson sous contrôle russe, selon Vladimir Saldo. Pour sa part, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a accusé l'Ukraine d'avoir mené une « attaque terroriste » contre la population civile lors des célébrations du nouvel an.



La Russie « entame délibérément » 2026 « en poursuivant la guerre »

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé ce jeudi la Russie d'entamer la nouvelle année en poursuivant la guerre déclenchée en 2022 par son invasion de l'Ukraine, et a fait état de plus de 200 drones lancés dans la nuit visant les infrastructures énergétiques. « La Russie entame délibérément la nouvelle année en poursuivant la guerre, en lançant plus de 200 drones » dans la nuit de Nouvel An, a indiqué Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux, ajoutant que les cibles étaient des infrastructures énergétiques.



Plus tôt, dans ses voeux du nouvel an, le dirigeant ukrainien a estimé qu'un accord avec la Russie était « prêt à 90% », prévenant néanmoins que les 10% restants allaient déterminer le « destin de la paix ».

Une réunion des alliés de l'Ukraine en France la semaine prochaine

Ces nouvelles attaques, dès les premières heures de 2026, ont eu lieu alors que l'issue des pourparlers diplomatiques en cours pour mettre fin au conflit est toujours incertaine.



L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a annoncé mercredi avoir discuté avec de hauts responsables ukrainiens, dont le négociateur en chef de Kiev, Roustem Oumerov, et des conseillers européens en matière de sécurité de la façon de relancer les efforts de paix en 2026, affirmant qu'un « travail important » restait à accomplir.



Mardi, Volodymyr Zelensky avait annoncé qu'une réunion avec des dirigeants de pays alliés de Kiev était prévue la semaine prochaine en France et que ce sommet serait précédé d'une rencontre, samedi, en Ukraine, avec des conseillers à la sécurité d'États alliés.