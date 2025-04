Appel du 1e mai : le syndicalisme doit demander pardon aux travailleurs et au peuple pour son silence sur les tueries et les vols de l'Etat hors la loi ! (Par Diagne Fodé Roland)

Le 1er mai 2025 sera-t-il l’occasion d’une autocritique du mouvement syndical sénégalais pour avoir été le grand absent de la résistance populaire contre l’État hors la loi APR/BBY ? Pour se pérenniser au pouvoir et ostraciser le candidat du camp souverainiste, l’État hors la loi a tué plus de 80 de nos jeunes dont 81% par balles, torturé plusieurs dizaines et emprisonné arbitrairement des milliers de citoyens protestataires ? Il est temps d’effacer cette honte d’abonnées absentes des Centrales Syndicales de la résistance du peuple qui, sans elles, a dégagé la dictature néocoloniale de la seconde alternance libérale après avoir débarrassé le pays des dérives dictatoriales de la première alternance libérale.



Les Centrales ont perdu la mémoire des luttes syndicales post-dévaluation du franc colonial CFA qui ont pavé la voie vers la première alternance démocratique et la participation d’une partie d’entre-elles aux Assises nationales qui ont préparé le 23 juin et permis la seconde alternance libérale. Les Centrales syndicales ont laissé accumuler les passifs sociaux sous le règne de l’État hors la loi pendant que s’accumulaient les vols de deniers publics dévoilés au grand jour par les rapports des corps de contrôles (IGE, IGF, OFNAC, Cour des Comptes) et par les audits centraux et sectoriels. Elles n’ont pas osé demander le « respect des engagements » au régime néocolonial APR/BBY. Si ils veulent vraiment que s’applique la « continuité de l’État », ils doivent mobiliser le monde du travail pour la reddition des comptes des milliardaires du pouvoir déchu pour les réparations des passifs sociaux hérités de l’autocratie libérale, pour que justice soit rendue aux victimes des crimes de sang, des tortures, des emprisonnements arbitraires et pour auditer la « dette cachée » par l’APR/BBY (estimée à 4000 milliards du franc colonial CFA) parrainée par le FMI et la BM.



Il est temps que le syndicalisme aujourd’hui soit digne des syndicalistes des grèves cheminotes de 1938 puis 1947, de la grève générale de 1968, des grèves des années post-dévaluation du franc colonial CFA, notamment dans le secteur de l’électricité contre les privatisations-bradages.

Le syndicat n’est pas et ne peut être une ONG. Le syndicalisme, c’est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs face au patronat et au gouvernement. Le syndicalisme, c’est défendre les droits démocratiques du monde du travail, donc être un rempart des conquêtes démocratiques et de l’état de droit. Le syndicalisme, c’est défendre la souveraineté nationale et panafricaine tout en soutenant les luttes des travailleurs dans le monde.

Il faut donc un véritable sursaut souverainiste anti-impérialiste, panafricain et internationaliste du syndicalisme sénégalais et africain. Il faut que notre jeunesse militante patriotique, panafricaine, anti-impérialiste s’y engage pour frayer la voie à une alternative syndicale révolutionnaire contre le syndicalisme réformiste néocolonial.



Hommage à nos défunts camarades qui ont fait la gloire du syndicalisme sénégalais en consacrant leur vie à la défense des intérêts de la classe ouvrière en particulier et des classes laborieuses, donc du peuple en général : Cyriaque Diatta et Adama Kane CSS, Badiane Gueye NSTS, Amagore Ndoye Amerger, Ibrahima Sarr, Djiby seck et Alioune Sène Régie Chemin de fer, Iba Ndiaye Ndiadji, Tidiane Diatta Biscuiterie, Bassirou Sarr Imprimerie Nationale, Birane Gaye PTT, Madjiguène Cissé et Assane Samb Sans Papiers en France.



Roland Fodé DIAGNE

retraité, ex-porte parole du Comité des Sans papiers 59/France, ex-animateur de la Coordination Nationale des Sans papiers de France, ex-porte parole du Collectif Afrique/France, ex-responsable départemental et fédéral dans la CGT/France, Responsable national de l'Union des Travailleurs Sénégalais en France/Action Revendicative qui a arraché le droit de vote pour la diaspora sénégalaise en 1998.