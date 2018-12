Après 20 jours de gréve de faim, les 16 "Thiantakones" réclament la tenue de leur procès avec Cheikh Bethio Thioune ou la mort.

Les 16 "Thiantakones" qui croupissent en prison depuis plus de 6 ans à la prison de Thiès sont à leur 20 jours de gréve de faim. Ils réclament la tenue de leur procès avec Cheikh Béthio Thioune ou la mort.



Interpellé par le parlement, lors du vote de son budget, le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall renseigne que le traitement des dossiers concernant des détenus de Mbour doit revenir au tribunal de Grande Instance de Mbour qui n’est pas encore installé



Pour rappel, Cheikh Béthio Thioune et ses Thiantakones ont été incarcérés dans le cadre du double meurtre de Médinatoul Salam à Mbour, les uns pour «association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation et non dénonciation de crime», tandis que les 14 autres l’avaient été pour les mêmes chefs mais aussi pour «meurtre et actes de barbarie».