Après dix ans d'exil, Djibrine Assali, figure du syndicalisme, de retour au Tchad

Il y avait une affluence inhabituelle à l’aéroport international de Ndjaména vendredi. Politiciens, syndicalistes, ressortissants du Guéra, la province d’origine de Djibrine Assali… ils étaient une bonne centaine à avoir fait le déplacement pour souhaiter un bon retour à l’ancien patron de l’Union des syndicats du Tchad, l'organisation la plus représentative du pays, de retour de plus de dix ans d’exil.



En février 2008, il a dû s’enfuir du pays après avoir été suspecté d’être mêlé à une tentative de renversement du défunt président, Idriss Deby Itno.



Malgré une absence de plus d’une décennie, le sexagénaire a reçu un accueil chaleureux et avait du mal à contenir son émotion : « Je suis très impressionné par tout ce monde qui se trouve à l’aéroport pour m’accueillir. Et je remercie tout le monde pour cet accueil. »



Djibrine Assali complète la liste des personnalités qui se sont exilées après avoir été en désaccord avec le défunt président Idriss Déby Itno et qui répondent à l’appel de la junte au pouvoir depuis la mort de ce dernier en avril, pour participer au processus de réconciliation national.