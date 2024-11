Après l'élection de Donald Trump, le président Xi Jinping appelle les États-Unis et la Chine à «s'entendre»

Dynamique tendue



Pékin, mieux préparée

Les relations « stables, saines et durables » entre la Chine et les États-Unis sont dans l’intérêt commun des deux pays et répondent aux attentes de la communauté internationale. Xi Jinping souligne que l’histoire a démontré que Pékin et Washington sortent perdants d’une confrontation directe. Le président chinois appelle ainsi au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant. Selon lui, le dialogue est primordial pour gérer les différends entre les deux géants.L’élection de Donald Trump pourrait modifier la dynamique sino-américaine, déjà tendue par des sujets tels que Taïwan , le commerce, les droits humains, ainsi que la rivalité dans les technologies de pointe. Lors de son premier mandat, Trump avait déclenché une guerre commerciale avec la Chine. Il a, en menant campagne, menacé d’imposer des droits de douane de 60% sur toutes les importations chinoises, ce qui toucherait potentiellement 500 milliards de dollars de marchandises importées.Ces politiques pourraient frapper fort une économie chinoise actuellement fragile. Cependant, Pékin est mieux préparée cette fois-ci. Un plan de relance majeur, qui devrait être dévoilé après la réunion parlementaire en cours, pourrait être plus ambitieux que prévu en conséquence du résultat des élections américaines.