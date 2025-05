«Un moment qu’on vit qu’une seule fois»: le Vatican s'active à l'approche du conclave papal

Sur la place Saint-Pierre, une grue fixe des nouveaux haut-parleurs qui feront résonner d'ici à quelques jours les premiers mots du prochain pape. À la loggia, le balcon principal de la basilique, les rideaux rouges ont été installés comme si le successeur du pape François, décédé le 21 avril dernier, était prêt à apparaître d’une minute à l’autre, rapporte notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque.



Presque tout est prêt pour le conclave au Vatican. Morgan et Stephen, deux touristes suisses fraîchement arrivés à Rome se laissent prendre par le climat inhabituel. « C’est un moment qu’on vit qu’une seule fois dans une vie sur place à Rome. On va suivre ça de près. On va guetter cette fumée blanche », dit-elle. « On voit qu’il y a de l’intérêt. Ça change, ça anime », ajoute l’autre.



Les cardinaux, eux aussi, sont bien là. Tous sont arrivés à Rome pour le conclave. Ils seront installés dans la résidence Sainte-Marthe, là où logeait François. Un lieu calme et spartiate, raconte Pierre-Jean Gire, ambassadeur de la fondation pontificale, le seul laïc français à vivre à Sainte-Marthe. « Chaque cardinal a sa chambre. Une chambre ordinaire. Et tout le monde se croise dans la salle à manger, le salon, etc. Il y a la chapelle aussi pour ceux qui veulent aller méditer, réfléchir ou penser à ce que va devenir l’Église universelle. C’est un grand moment pour eux », raconte-t-il.



Le plus grand secret

Avec des cardinaux venus de 70 pays des cinq continents, ce conclave est le plus grand et le plus international jamais organisé. En conséquence, la résidence Sainte-Marthe manque de place et certains seront logés à Santa Marta Vecchia, un bâtiment voisin habituellement utilisé pour héberger les fonctionnaires du Vatican.