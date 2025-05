Allemagne: Friedrich Merz échoue à être élu chancelier au premier tour, l'AfD veut de nouvelles élections

Friedrich Merz n'a obtenu que 310 voix sur 621 exprimées et 630 députés au total, c’est ce qu’a annoncé la présidente du Bundestag, Julia Klöckner. Il lui en fallait 316 pour être élu. Il a donc manqué six voix au vainqueur des élections de février. C’est un scénario qui n’avait pas été prévu car le chancelier allemand sur le papier disposait d’assez de voix pour être élu avec les députés de son parti et ceux du SPD avec lesquels il a formé un contrat de coalition et cela signifie que plusieurs députés de cette coalition ont voté contre Friedrich Merz. Comme le vote est secret il est impossible de savoir qui au sein de la coalition n’a pas suivi la consigne.



Alors il va y avoir un deuxième tour de vote, mais ce second tour selon les informations de la Frankfurter Allgemeiner Zeitung ne sera pas organisé aujourd’hui. Il lui faudra à nouveau pour ce second vote la majorité absolue. S’il ne l’obtient pas il peut ensuite être élu à la majorité relative, mais tout cela doit intervenir dans les quatorze jours.



Une première dans l'histoire allemande

Jamais dans l'histoire d'après-guerre un candidat chancelier a ainsi échoué à être élu dès le premier tour. C’est donc une énorme surprise et une énorme déconvenue pour Friedrich Merz, et pour le moment, Olaf Scholz va rester chancelier par intérim c’est ce que prévoit la Constitution dans ce cas de figure inédit.



Ce faux départ, écrit l'AFP, illustre sa position politique d'emblée fragile. Il est peu populaire dans l'opinion et contesté dans une partie de son propre camp conservateur pour avoir récemment assoupli les règles nationales très strictes en matière de déficit public, afin de pouvoir financer son programme de réarmement national et de modernisation du pays. « Non reçu », a immédiatement réagi le journal populaire Bild, le comparant à un étudiant passant un examen.



L'AfD réclame de nouvelles élections

Très rapidement, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a réclamé de nouvelles élections législatives après l'échec du conservateur Friedrich Merz à se faire élire chancelier. « Nous sommes prêts à assumer la responsabilité gouvernementale (...) M. Merz devrait démissionner immédiatement et la voie devrait être ouverte à de nouvelles élections dans notre pays », a déclaré Alice Weidel, co-dirigeante de ce parti arrivé en deuxième position aux législatives du 23 février et qui fait actuellement jeu égal dans les sondages avec les conservateurs.