Après l’entreprise Chinoise CRBC, une usine indienne attaquée à Sandiara: un assaillant tué par balle

Les attaques des entreprises étrangères implantées sur le territoire sénégalais sont devenues récurrentes ces derniers jours. A moins de 48 heures du cambriolage des bureaux de la compagnie chinoise CRBC (China Road and Bridge Corporation) en charge de l’entretien et de la gestion de l’autoroute AIBD-Mbour, implantés à Sindia, une société indienne se trouvant à Sandiara, situé à l'ouest du pays, a été la cible des malfaiteurs. Elle a été visitée par ces derniers dans la nuit du lundi à mardi.



Contrairement aux Chinois qui ont vu trois d’entre eux blessés et plusieurs de leurs millions de F Cfa emportés, les Indiens eux, se sont défendus avec des armes à feu. Un mort a été enregistré du côté des assaillants, rapporte Zik Fm.



A noter qu’après l’attaque de l’entreprise CRBC, la gendarmerie a effectué une descente musclée au village de Houkoumana, dans la commune de Sindia, non loin de la compagnie, avant d’emporter tous les hommes du village. Après leur audition, 9 ont été placés en garde à vue et les personnes âgées libérées.