Après le coronavirus, la Chine du Nord rapporte 1 cas suspect de peste bubonique

Alors la pandémie du coronavirus continue de faire des ravages, la région autonome de Mongolie intérieure du nord de la Chine a signalé un cas suspect de peste bubonique, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires locales, rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua La commission municipale de la santé de Bayannur a déclaré dans un communiqué de presse que l'hôpital populaire d'Urad Middle Banner avait signalé samedi un cas suspect de peste bubonique.Les autorités locales de Bayannur ont émis dimanche un avertissement de troisième niveau pour la prévention et le contrôle de la peste qui durera jusqu'à la fin de 2020, a indiqué la commission.La commission a exhorté le public à renforcer l'auto-protection car la ville a le risque d'infections humaines et à ne pas chasser et manger des animaux qui pourraient provoquer des infections de peste.L'agence a également appelé le public à signaler toute découverte de marmottes malades ou mortes et d'autres animaux, ainsi que des cas suspects de peste, des patients atteints de fièvre élevée pour des raisons inconnues et des patients décédés de morts subites.