Après le sacre des "Lionceaux", Malick Daff fait focus sur la coupe du monde

Après avoir réussi l’exploit d’offrir au Sénégal son premier trophée continental de champion d’Afrique des U20, le sélectionneur des "Lionceaux" vise la coupe du monde. En conférence d’après match, Malick Daff a affirmé qu’il vient de réaliser le rêve de tout sélectionneur, mais qu’il se focalise déjà sur l’avenir.



«Il avait 12 équipes et Dieu a fait qu’on est sorti vainqueur de cette Coupe d’Afrique. Le Sénégal est sacré champion. C’est le rêve de tout entraîneur de remporter des trophées avec son équipe. Mais aussi pour notre cas, surtout que le Sénégal est dans une dynamique de performance. J’aime gagner. J’ai suivi les objectifs étape par étape, mais c’était clair pour moi qu’il fallait remporter le trophée. Ça n’a pas été facile surtout face à la Gambie qui a une belle génération. Les gosses ont bien travaillé et méritent d’être champion. Je suis satisfait. On a encore du chemin qui nous attend. J’oublie ce trophée et je fais déjà focus sur la coupe du monde. La préparation c'est maintenant », a indiqué l'entraîneur des "Lionceaux" dans les colonnes du journal Les Echos.