Après leur sit-in, une somme de 2,5 milliards FCFA en appui aux acteurs culturels

Les acteurs culturels n'ont pas pu obtenir des autorités sénégalaises la reprise des activités culturelles qu'ils réclamaient mercredi, en sit-in à la place des Nations pour dénoncer l'arrêté du ministère sénégalais de l'Intérieur interdisant les rassemblements. Par contre, ils vont bénéficier d'une aide de 2,5 milliards francs CFA, a annoncé le ministre de la Culture et de la Communication, au sortir d'une rencontre avec les concernés.



La Coalition des Acteurs de la Musique et ses Alliés demandent cependant, à leur ministre tutelle que " la gestion et la distribution de cette subvention restent sous sa responsabilité directe", notent-ils dans un communiqué parcouru par Pressafrik.



Par ailleurs, la CAM et ses Alliés rappellent que la revendication principale reste et demeure " l'ouverture des salles de spectacle et des lieux de diffusion pour une reprise immédiate des activités culturelles."