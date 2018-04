Après sa victoire (2-1) sur l’Algérie, Sidath Sarr, coach des «Lionnes» fixe ces objectifs

Les «Lionnes» du football ont battu l’Algérie sur la marque de (2-1) ce mercredi au stade Alassane Djigo de Pikine à l’occasion des premiers tours aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations féminine.



Après le match, le coach Sidath Sarr a décliné les objectifs de son équipe. L’objectif à moyen terme, «c’est de retourner à la CAN parce que cette équipe a la valeur de participer à une Coupe d’Afrique, on ne peut pas comprendre que le Sénégal, depuis 2012, n’ait pas participé à une CAN », a indiqué le coach.



Selon lui, le Sénégal « a l’équipe qu’il faut (pour aller à la CAN) parce que cette équipe-là a de l’expérience aussi. C’est vrai qu’elle a était éliminée y a un an et demie par le Nigéria » mais, « cette année, on a l’opportunité de jouer contre l’Algérie. Je pense qu’on est assez mature maintenant pour au moins essayer de se qualifier pour aller à la CAN ».



A long terme, «participer à une Coupe du Monde, c’est l’objectif premier. Parce que tout joueur rêve de participer à une fête et je pense que la Coupe du Monde, c’est la fête du football mondial », a conclu Sidath Sarr.

