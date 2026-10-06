Après son départ mouvementé en sélection, Cristiano Ronaldo poursuit l’aventure avec le Portugal

« Comme je l’avais promis, j’ai décidé de raconter moi-même, et de manière directe, les circonstances entourant le dernier rassemblement de la sélection nationale.



Après la Coupe du monde 2026, j’ai préparé une lettre destinée aux Portugais, que je conserve encore, avec les mots que je souhaite leur adresser lorsque je quitterai définitivement notre équipe.



À la fin de la compétition, dès le vol de retour des États-Unis, le président de la Fédération m’a demandé, avec insistance, de reconsidérer ma décision de partir, car la FPF souhaitait que je continue.



Il m’a ensuite demandé mon avis sur le sélectionneur actuel, dont il envisageait la nomination, parmi d’autres noms qu’il ne m’a pas révélés.



J’ai répondu au président de la Fédération que, selon moi, ce serait le bon choix.

C’est pourquoi, le jour où le sélectionneur actuel a été présenté, j’ai été sincèrement heureux de cette nomination. C’était le bon choix, comme les résultats le confirment.



Quelques jours plus tard, le nouveau sélectionneur m’a contacté pour la première fois en me disant qu’il souhaitait me rencontrer en personne. J’ai accepté et nous avons fixé rendez-vous à la fin de mes vacances.



Nous nous sommes retrouvés à la Cidade do Futebol, où mon club effectuait son stage de préparation.

Ce jour-là, le sélectionneur m’a dit qu’il comptait sur moi et que ma présence était fondamentale pour son projet. Il m’a immédiatement présenté un programme pour ma participation. Il m’a dit que je jouerais le premier et le dernier match et que, pour gérer les efforts physiques, il effectuerait systématiquement trois à quatre changements par match.



À ce moment-là, il a évoqué la possibilité que je ne voyage pas avec la sélection en Norvège et au Danemark. Il m’a proposé de jouer le premier match, de rester au Portugal, puis de rejoindre à nouveau le groupe avant la rencontre au Dragão.



J’ai immédiatement refusé cette proposition. Il me semblait évident que je ne pouvais pas l’accepter. Ce n’était pas parce que je ne jouerais pas les rencontres à l’étranger que je cesserais d’assumer mon rôle de capitaine. Ce privilège de rester au Portugal n’aurait pas été un bon exemple.



Le sélectionneur a finalement partagé mon analyse.



Simão Coutinho, directeur sportif d’Al-Nassr, a assisté à cette conversation. C’est la personne sous la responsabilité de laquelle le sélectionneur actuel travaillait durant toute la saison passée, et l’un des responsables de son recrutement par le club en 2025.



La veille du début du rassemblement, le sélectionneur s’est rendu chez moi, à Lisbonne, pour une nouvelle discussion, à sa demande. La conversation a été sereine et tous les principes convenus en août ont été maintenus.



J’ai disputé le match à Alvalade et, malgré mon remplacement, je n’ai posé aucun problème. J’ai moi-même mis le brassard au bras de Bruno Fernandes, loin d’imaginer que je pouvais être en train de vivre mes derniers instants comme joueur et capitaine de la sélection nationale. Ce qui comptait pour moi ce jour-là, c’était notre victoire. Gagner est toujours agréable ; au Portugal et pour mon pays, c’est encore mieux.



À l’heure du déjeuner, le jour du match en Norvège, un adjoint du sélectionneur est venu à la table où le groupe déjeunait et m’a informé que le sélectionneur souhaitait me parler. À ma grande surprise, celui-ci m’a demandé si j’étais en état de jouer trente minutes. J’étais totalement concentré sur ma récupération physique, intégré au groupe comme toujours, et je pensais que je ne jouerais pas ce jour-là. Cela ne me posait aucun problème.



Cette demande sortait de mon programme de récupération physique et d’entraînement — puisque je ne devais rejouer que le 4, au Dragão — mais j’ai évidemment répondu oui. Il m’a alors dit de me tenir prêt, car je jouerais trente minutes.



La suite, tout le monde la connaît. Je me suis échauffé dès la mi-temps, j’ai vu les minutes défiler et je n’ai pas été appelé.



Le sélectionneur n’avait pas tenu sa parole envers moi.



À la fin du match, je voulais seulement que tout se termine par une victoire et rester seul. Je ne suis pas allé saluer les supporters. Une erreur dont je suis seul responsable et qui n’aurait pas dû se produire. Je présente mes excuses aux Portugais qui nous ont soutenus avec ferveur sur place, aux supporters, ainsi qu’à ceux qui, sans être portugais, avaient peut-être fait le déplacement pour me voir et que j’ai pu décevoir.



Quarante-huit heures plus tard, nous avons eu une discussion, le sélectionneur, Simão Coutinho et moi, puisque ce dernier avait assisté à nos échanges du mois d’août.



Ce fut un échange de fond, très franc, sans aucun filtre.



Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il n’y avait qu’une seule manière de clore cette “affaire” : que le sélectionneur répète en salle de presse ce qu’il venait de me dire en privé, en présence de Simão Coutinho.



Ce qui avait été convenu était simple : le sélectionneur commencerait sa conférence de presse par ce sujet, en cherchant à clore l’affaire en disant la vérité. Il dirait que je n’avais jamais demandé à jouer la moindre minute, que c’était lui, et personne d’autre, qui m’avait proposé ce programme pour le rassemblement, et que m’envoyer m’échauffer sans me faire entrer avait été une erreur qu’il ne reproduirait pas.



Nous avons terminé cette réunion avec le sélectionneur qui m’a demandé de le prendre dans mes bras, en me promettant qu’il dirait en conférence de presse ce qu’il venait de me dire et que nous tournerions la page. Je ne jouerais pas au Danemark et je disputerais le match au Dragão. Tout cela, toujours en présence de Simão Coutinho.



À la demande du sélectionneur, une réunion en visioconférence s’est ensuite tenue entre lui, Simão Coutinho et Tiago Craveiro, afin de résumer nos échanges.



Un court document a été rédigé, que j’ai personnellement validé et qui, à ma connaissance, a été remis au sélectionneur, comme il l’avait demandé.



La conférence de presse s’est déroulée comme chacun le sait : son attitude n’avait rien à voir avec celle de notre réunion. J’ai entendu des expressions et une agressivité que je ne pense pas mériter, une posture de “je veux, je peux et je commande” qu’il n’avait absolument jamais affichée devant moi en privé, la veille.



Les notes que j’avais validées étaient les suivantes :



“Je pense qu’il est important, d’autant que c’est la vérité, de clarifier certaines choses avant de parler du Danemark :



J’ai moi-même proposé à Cristiano, sans l’intervention de personne d’autre, un programme pour cette saison avec la sélection nationale. Nous avons eu une longue et très bonne conversation.

Je sais à quel point il vit pour la sélection et l’aime, ainsi que l’importance qu’il a dans le monde. Plus encore, je connais son poids et son influence positive au sein de la sélection depuis vingt-quatre années consécutives.



Cristiano a accepté le programme que je lui ai proposé.



Il n’a jamais remis mes choix en question. Il a été exemplaire, loyal et professionnel.

Le match en Norvège ne figurait pas dans le programme que j’avais établi pour lui. Cependant, j’ai estimé qu’il avait réussi à récupérer physiquement après le premier match et je l’ai prévenu que je pourrais avoir besoin de le faire jouer. Cristiano a accepté.



J’ai commis une erreur en envoyant un joueur de la dimension de Pelé ou Maradona s’échauffer, pour finalement ne pas le faire entrer. Si c’était à refaire aujourd’hui, je ne le ferais pas.



Pour clore le sujet : je veux Cristiano en sélection nationale. Et je ne le veux pas qu’un peu, je le veux vraiment. Heureusement, lui aussi croit en moi. Il a cru en moi à Al-Nassr et il croit en moi ici aussi.



Concernant le fait qu’il n’ait pas salué les supporters, nous en avons déjà parlé. Quelqu’un qui a disputé plus de 230 matchs en sélection n’a pas à recevoir de ma part des leçons d’amour du Portugal. C’était un moment de frustration qui n’efface rien. C’est le joueur qui signe le plus d’autographes, prend le plus de selfies et témoigne le plus d’affection aux supporters. N’inventons pas des problèmes là où il n’y en a pas. Quand nous sommes mécontents, nous réagissons. C’était simplement cela.”



Aucune de ces notes ne prévoyait donc que le sélectionneur me présente des excuses.

C’était la deuxième fois qu’il ne tenait pas sa parole envers moi.



J’ai décidé de quitter le rassemblement sans attendre un nouveau manquement à sa parole. Pour moi, la vérité reste ce qu’il y a de plus important dans les relations entre les personnes. Même si cela fait mal, qu’on me dise la vérité.



D’ailleurs, lors d’une conversation avec le président de la FPF et le sélectionneur, le matin de cette conférence de presse — ils pourront certainement le confirmer —, j’ai répété que, s’ils ne voulaient pas de moi, ils devaient me le dire. Il suffisait d’être francs avec moi. Je l’aurais accepté et j’avais promis que nous préparerions quelque chose de beau, comme je rêve que cela se passe, et que personne ne serait fâché.



Je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui. Ils m’ont répondu à l’unisson que non. Que ma place était en sélection nationale.



Jamais, à aucun moment, je ne me suis immiscé dans une décision technique ou tactique d’un entraîneur ou d’un sélectionneur en presque vingt-cinq ans de carrière. J’accepte plus ou moins bien ce qu’on me propose de faire. Je respecte les décisions, mais lorsqu’on ne tient pas sa parole envers moi, je sens que ma place n’est plus là.



Je dois également présenter mes excuses à mes coéquipiers en sélection pour avoir quitté le rassemblement. Malgré la perte totale de confiance dans la parole du sélectionneur, dont pourront témoigner ceux qui ont assisté à ces conversations, je n’aurais pas dû le faire. La responsabilité m’en incombe exclusivement.



Je présente une nouvelle fois mes excuses aux Portugais, mais une parole non tenue a, pour moi, un impact déterminant. J’ai senti qu’à partir de ce moment-là, ma présence ne ferait que nuire au groupe et j’ai fait ce que j’ai toujours dit que je ferais si je ne me sentais plus utile : j’ai pris mes valises et je suis parti.



Cet acte doit être examiné et sanctionné par la Fédération portugaise de football. J’estime que la sanction ne doit bénéficier d’aucune circonstance atténuante. Je ne suis pas un joueur comme les autres, je suis le capitaine de l’équipe, et cela constitue une circonstance aggravante. J’ai déjà présenté mes excuses, mais je sais que les actes doivent avoir des conséquences. Quiconque évolue dans le football comme moi sait que, quel que soit le statut de chacun, les règles sont les mêmes pour tous.



À ce sujet, j’entends beaucoup parler de matchs d’adieu, du fait que je dois avoir des adieux dignes et que la Fédération souhaite m’offrir cette possibilité.



J’ai appris dans la vie, en ayant souvent faim et sans rien à manger, que personne ne donne rien à personne.



Je peux promettre à tous mes fans, et naturellement tout particulièrement aux Portugais, que nous organiserons un ou plusieurs matchs d’adieu. Il y aura du temps pour cela.



Mais lorsque je pense à la sélection, ce à quoi je pense vraiment, c’est à la compétition. C’est à cela que j’ai pensé le jour où l’on m’a annoncé la mort de mon père. J’étais en rassemblement avec notre sélection et j’ai décidé d’y rester jusqu’à la fin du match du lendemain. J’ai ainsi fait pour mon pays ce que je ne ferais jamais pour aucun club.





Par conséquent, si je suis en bonne condition physique, que je joue dans mon club, avec des buts je l’espère, après avoir purgé la suspension qui me sera infligée, je serai disponible, comme je l’ai toujours été jusqu’à aujourd’hui, pour jouer et gagner avec notre sélection.



Voilà, croyez-moi, la vérité la plus pure.