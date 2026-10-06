Kolda : la jeunesse plaide pour un plan communal de l’emploi

La question de l’emploi a occupé une place centrale au cours de cette rencontre, avec des jeunes qui ont insisté sur la nécessité pour la municipalité de renforcer les initiatives en faveur de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat.

Cet échange est organisé à l’initiative de la section locale du Forum Civil, dans le cadre du Plan communal de la jeunesse, élaboré au titre du Projet Jeunesse Active . Mis en œuvre dans la commune de Kolda avec l’appui de la Fondation Guné et de la Mairie de Barcelone, en Espagne, le projet vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes et à promouvoir une meilleure gouvernance locale.

La rencontre avait également pour objectif de permettre une meilleure prise en compte des préoccupations de la jeunesse dans les orientations et le budget de la commune.

La mairie mise sur ses projets pour créer des emplois

Répondant aux préoccupations des jeunes, le maire Mameboye Diao a rappelé que l’emploi ne figure pas parmi les compétences transférées aux collectivités territoriales . Il a toutefois assuré que la municipalité entend jouer sa partition dans la lutte contre le chômage.

Dans cette perspective, le maire envisage notamment de lancer des avis publics de collaboration avec les jeunes autour de plusieurs projets et infrastructures de la commune. Il a cité, entre autres, le stade municipal, la piscine, la fourrière, le parking ainsi que l’unité de fabrication de pavés et de briques.

Pour le premier magistrat de la ville, ces différents outils peuvent constituer de véritables leviers économiques pour la collectivité. Leur exploitation et leur gestion dans le cadre de partenariats avec les jeunes pourraient, selon lui, permettre à la fois de générer des ressources pour la commune et de créer de nombreuses opportunités d’emploi.

La jeunesse koldoise invite le maire Mameboye Diao à mettre en place un plan communal de l’emploi pour contribuer à réduire le chômage dans la ville. Le plaidoyer a été formulé ce mardi 6 octobre à l’hôtel de ville, lors d’un face-à-face entre les jeunes et l’autorité municipale.