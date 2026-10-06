Enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur » : les auditions se poursuivent ce 7 octobre

La commission d’enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur » poursuit ses auditions. Après avoir entendu plusieurs responsables ce mardi 6 octobre 2026, l’Assemblée nationale prévoit d’auditionner cinq autres responsables ce mercredi 7 octobre 2026.



Dans un communiqué, l’Assemblée nationale indique que les travaux de la Commission d’enquête parlementaire sur les irrégularités alléguées dans la passation et l’exécution des marchés dudit programme se poursuivent selon le programme suivant :



• 08h30 – 10h00 : M. Mountaga Dia, ancien coordonnateur de la Cellule de passation des marchés du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;



• 10h30 – 12h00 : M. Abdou Kadri Diatta, président de la Commission de passation des marchés du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;



• 14h30 – 16h00 : MM. El Hadji Ndiaga Kane et Cheikh Diop, inspecteurs des Affaires administratives et financières au sein de l’Inspection interne du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;



• 16h30 – 18h00 : M. Saliou Abdoulaye Ngom, directeur général de l’Administration générale et de l’Équipement du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Ouverte le lundi 5 octobre 2026, l’enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur » a débuté par l’audition de Mame Penda Ba, ancienne directrice du financement des établissements d’enseignement supérieur au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Elle a été entendue afin de faire la lumière sur les présumées irrégularités relevées dans la passation et l’exécution des marchés du programme.



