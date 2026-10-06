« Je pars en paix » : l’émouvant message d’adieu de Lionel Messi avant son dernier match avec l’Argentine

À 39 ans, Lionel Messi va disputer le dernier match de sa carrière avec l’Argentine, dans la nuit de ce mardi à ce mercredi 6 octobre, à Buenos Aires, face au Bénin. Pour son jubilé, la légende de l’Albiceleste a publié un message très émouvant sur les réseaux sociaux.



Lionel Messi est une légende de l’Argentine et son histoire avec la sélection va prendre fin. Personne n’a marqué plus de buts que lui, avec l’Albiceleste, 125 au total, ni joué plus de matches (207 sélections). Dans l’histoire du foot, personne d’autre non plus, n’a totalisé plus de passes décisives (68), en équipe nationale.



« Ce maillot était mon rêve »



Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi 6 octobre (1h du matin), Lionel Messi va jouer un tout dernier match avec son pays, qu’il a porté sur le toit du monde en 2022. Ce sera à Buenos Aires, en amical, face au Bénin.



“Le moment est arrivé”, dit-il, en posant sa voix dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. “Je pars en paix, j’ai tout donné. Ce maillot était mon rêve, ma fierté et ma vie. Merci de m’avoir tant aimé, merci pour votre soutien. Je vous porterai toujours avec moi”.



Pour ce jubilé, les Argentins porteront un maillot spécial : le numéro 10 et le nom de Messi seront inscrits sur toutes les tuniques.