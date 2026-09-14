Attractivité économique : Bassirou Diomaye Faye présente les opportunités du Sénégal aux investisseurs du CCA

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 14 septembre 2026 à Washington une délégation du Corporate Council on Africa (CCA), conduite par sa présidente, Florizelle Liser. Organisée en clôture d'une série d'audiences avec le secteur privé américain, cette rencontre a permis au chef de l'État d'échanger directement avec la principale association d'affaires américaine consacrée au continent africain.



Lors des discussions, le chef de l'État a exposé les réformes engagées pour assainir les finances publiques du Sénégal, rappelant l'importance de la transparence et de la rigueur de gestion. Bassirou Diomaye Faye a souligné que « l'accord technique conclu avec le Fonds monétaire international vient valider cette trajectoire », tout en invitant les membres du CCA à investir dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, de la transformation locale, de l'énergie et des infrastructures logistiques. De son côté, la délégation de l'organisation patronale américaine a salué la lisibilité de la feuille de route économique sénégalaise et la dynamique de réformes en cours.