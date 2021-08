Après un match fou, le Real Madrid arrache le nul à Levante grâce à Vinicius

Confiant après sa large victoire 4-1 sur la pelouse d'Alavés lors de la première journée, le Real Madrid se déplaçait ce dimanche à Valence pour affronter Levante.



Dès les premières minutes, Gareth Bale, titularisé pour la deuxième fois d'affilée, a animé la rencontre. Sur un effort côté gauche de Karim Benzema, le Gallois servi dans la surface décrochait pied gauche une frappe limpide qui trompait Aitor Fernandez.



Levante n'abdiquait pas pour autant et posait le pied sur le ballon pour construire son jeu pendant les vingt minutes suivantes. Insuffisant toutefois pour surprendre des Merengues bien organisés, qui s'employaient alors en des offensives éclairs pour accentuer l'écart.



À la reprise, les Granotes ont offert d'entrée un autre visage. Sur un service entre les lignes de Gonzalo Melero, Roger Marti, meilleur buteur de l'histoire du club trompait Thibaut Courtois à la 46e minute. Le portier belge ralentissait la balle, sans pouvoir l'arrêter.



Galvanisés, les hommes de Paco Lopez doublaient alors la mise à la 57e, après un jeu à trois parfaitement exécuté sur le côté droit, puis un centre de Jorge de Frutos, qui servait au second poteau José Campana, totalement seul. Le milieu frappait du droit une reprise sublime qui finissait son parcours dans les filets de Thibaut Courtois.



Ancelotti, agacé, sortait Eden Hazard à la 59e, après un énième match bien trop tendre, pour faire entrer Vinicius Junior. Le Brésilien apportait alors tout de suite de l'énergie et de la vitesse dans les offensives madrilènes. Sur une magnifique ouverture au sol de Casemiro, Vinicius entamait une course en solitaire à la 73e minute, et fondait vers le but de Levante, poursuivi par Jorge Miramon. Le Brésilien se présentait devant Aitor Fernandez et trompait le gardien espagnol d'une frappe à ras du sol du gauche.



Après un troisième but de Levante à la 79e, Vinicius égalisait une nouvelle fois sur un service de Karim Benzema (3-3).



L’ÉQUIPE