Apurement de la dette : le Président Diomaye présente les efforts et les avancées

Le Président a expliqué que ces arriérés, qui se chiffrent à plus de 113 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2024, étaient principalement dus aux dettes envers les opérateurs agréés pour les semences et les matériels agricoles. "Sur un montant de 113 milliards constatés à la fin 2024, une somme de 70 milliards a été décaissée à la fin du mois mars 2025", a-t-il annoncé, précisant que cet effort de paiement fait partie des actions entreprises par le gouvernement pour redresser les finances publiques et soutenir les secteurs stratégiques du pays, en particulier l'agriculture.



Le Président Diomaye a souligné que cet apurement est le résultat de quatre années d'efforts constants. Et qu'il constitue un pas important vers la régularisation des relations financières de l'État avec ses partenaires économiques. Il a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des finances publiques pour éviter que de telles dettes ne se reproduisent.



Le Président a également abordé la situation des arriérés dans le secteur des BTP. Un secteur important pour le développement des infrastructures du pays. "Dans le secteur des BTP, des paiements sur arriérés de 62,08 milliards de francs CFA ont été effectués", a-t-il précisé. Cette mesure a permis de réduire une partie des tensions économiques qui pesaient sur les entreprises du secteur. De plus, il a annoncé qu'un montant supplémentaire de 66,7 milliards de francs CFA est prévu dans la Loi de Finances Initiale 2025 (LFI 2025) pour continuer l’apurement des dettes dans ce secteur vital pour l’économie du pays.



À terme, le Président Diomaye a réaffirmé que la gestion efficace des ressources publiques et l’apurement des dettes sont des priorités pour assurer la croissance et la durabilité des projets d'infrastructure et des programmes agricoles au Sénégal.