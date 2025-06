Ousseynou Seck alias "Akhenaton" autorisé à quitter le territoire après audition

L’activiste Ousseynou Seck, connu sous le pseudonyme "Akhenaton" et réputé « proche du parti Pastef », a quitté le Sénégal en embarquant depuis l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Il avait été empêché de voyager en raison d’une convocation émise par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) le week-end dernier. Son passeport avait alors été temporairement retenu par la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF).



Après son audition, qui s’est tenue hier lundi, l’activiste a récupéré son passeport et a obtenu le feu vert des autorités pour voyager, rapporte plusieurs médias.