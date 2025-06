L’Iran annonce « la fin de la guerre » et parle de « victoire », Israël estime que « la campagne n’est pas terminée »

Près de 24 heures après l’annonce par Donald Trump d’un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, les réactions pleuvent dans les deux camps. Côté iranien, le président Masoud Pezeshkian a annoncé mardi soir « la fin de la guerre de 12 jours imposée » par Israël, dans un message écrit adressé à la nation et publié par l’agence de presse Irna.



« Aujourd’hui, après la résistance héroïque de notre grande nation, qui écrit l’histoire par sa détermination, nous sommes témoins de l’instauration d’une trêve et de la fin de cette guerre de 12 jours, imposée par l’aventurisme et la provocation » d’Israël, a-t-il écrit.



Dans le même message, le dirigeant de la République islamique n’a pas manqué de saluer la « victoire » de son peuple.



« Durant cette période, le monde a vu la puissance d’un grand Iran soutenu par son peuple. Alors que l’ennemi terroriste avait entrepris cette guerre d’agression, c’est la volonté et la puissance du peuple iranien qui en ont scellé la fin », a-t-il déclaré avant d’affirmer que « l’image d’invincibilité » de l’État hébreu se serait effondrée durant la guerre. « Toute la gloire de cette victoire historique revient à la grande et civilisatrice nation d’Iran », a conclu le président.



Israël entame « un nouveau chapitre »

Côté israélien, en revanche, on estime qu’une « étape importante » vient de s’achever, mais que « la campagne contre l’Iran n’est pas terminée », selon les mots du lieutenant-général Eyal Zamir, cité dans un communiqué de Tsahal publié mardi soir. Selon le chef d’état-major de l’armée, la guerre aurait permis de retarder le programme nucléaire iranien « de plusieurs années ».



« Nous entamons un nouveau chapitre basé sur les progrès réalisés lors de la campagne actuelle », a-t-il confié. « Nous avons retardé le programme nucléaire de l’Iran de plusieurs années, ainsi que son programme de missiles. »