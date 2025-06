CAN Féminine 2024 : Mame Moussa Cissé dévoile la liste des 24 « Lionnes »

Le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, a dévoilé ce mardi 24 juin à Dakar les 24 joueuses retenues pour la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (CAN) 2024, prévue au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.



L'équipe nationale féminine du Sénégal a reçu ce mardi le drapeau national au Stade Léopold Sédar Senghor dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2024.



Le sélectionneur Mame Moussa Cissé a retenu 24 « Lionnes » parmi les 26 qui ont récemment participé au stage préparatoire. Ce groupe est composé de joueuses évoluant en clubs étrangers et du championnat national.



Le Sénégal est logé dans le Groupe A, avec le Maroc, la République Démocratique du Congo et la Zambie.



La liste du Sénégal pour la CAN Féminine 2024



Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (Jappo Olympique de Guédiawaye)



Défenseuses : Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Adama Sané (Wydad / Maroc), Meta Camara (Trabzonspor / Turquie), Wolimata Ndiaye (Thonon Evian / France), Aissatou Fall (Kaolack FC), Mareme Babou (Strasbourg / France), Maty Cissokho (Aigles de la Médina)



Milieux de terrain : Korka Fall (SM Caen / France), Safietou Sagna (US Saint-Malo / France), Ndeye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille / France), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (Aigles de la Médina), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Meta Kandé (Aigles de la Médina)



Attaquantes : Haby Baldé (Poitiers / France), Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18 / France), Mama Diop (Olympique de Marseille/ France), Hapsatou Malado Diallo (FC Juárez / Mexique), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual / Espagne), Dieynaba Ndaw (University of Miami / USA), Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina)