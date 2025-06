Cryptomonnaies en Afrique francophone : les stablecoins gagnent du terrain, la régulation peine à suivre

Pour ce qui concerne l’Afrique francophone, pus de 90% des opérations de Yellow Card sont basées sur le stablecoin, qui une cryptomonnaie dont la valeur est stable et adossée à une monnaie fudiciaire (dollar, euro, franc CFA) contrairement aux bitcoins par exemple, qui eux sont des monnaies des crypto-actifs qui font l'objet de fluctuations.



Un cadre réglementaire encore en construction



Jefferson Iwenge a précisé que Yellow Card n’est pas un conseiller en investissement, mais bien un prestataire de services sur actifs numériques, une activité qui n’est pas interdite ni dans l’espace UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) ni dans les États membres.



« Nous opérons en tant que prestataire de services actifs et non comme un conseiller en investissements financiers. Les activités de prestataires de services des actifs virtuels ne sont pas interdites en zone UEMOA ni dans chaque Etat membre. Donc ce qui signifie que ces activités sont légales », a déclaré Jefferson Iwenge.



Concernant l’évolution des cadres réglementaires, il précise qu’il n’y a pas encore de système très développé en Afrique francophone. « Alors déjà le paysage actuel en Afrique francophone au niveau de la zone UEMOA et la zone Afrique centrale, on va dire CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale) et République démocratique du Congo, ce sont les zones où Yellow Card opère le plus ».



Selon lui, en Afrique francophone, que ce soit dans l’UEMOA, la CEMAC, il n’y a pas encore de régulateur clairement désigné, à l’exception de la COSUMAF (Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale) dans la zone CEMAC.



« Nous avons également au niveau de la zone CEMAC, qui a également son propre règlement de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de ces institutions. Là ne sont pas les régulateurs des prestataires de services actifs numériques, donc lorsque nous sommes prestataires de services actifs numériques et qu'on souhaite s'implanter dans un pays où il n'y a pas de cadre réglementaire », a expliqué le conseiller juridique Afrique francophone chez Yellow Card.



Un usage en croissance, mais encore limité en Afrique francophone



Pour Jefferson, les banques centrales ne considèrent pas encore les prestataires crypto comme relevant de leur champ d’action, contrairement aux fintechs classiques, qui elles, peuvent demander des agréments.



Ines Lowe Sall a partagé quelques chiffres pour illustrer l’évolution des stablecoins en Afrique francophone.



« En 2024, plus de 117 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies ont été enregistrés en Afrique. Les stablecoins représentaient près de 50 % de ce volume », a fait savoir la directrice régionale adjointe, Afrique de l'Ouest francophone, Yellow Card.



Selon elle, en Afrique francophone, la part reste plus modeste, entre 10 et 20 %, selon elle.



Concernant le niveau d'utilisation des stablecoins dans le pays comme le Sénégal, elle dira que la demande est de plus en plus forte.



« On a des commerçants qui aujourd'hui tendent vraiment à l'utilisation de stablecoins pour tout ce qui est transaction. Donc on peut dire que c’est une monnaie qui prend de l'ampleur de jour en jour », a laissé entendre Ines Lowe Sall.



Ce webinaire a permis de mieux comprendre le fonctionnement de Yellow Card, mais aussi les enjeux réglementaires auxquels sont confrontés les acteurs du secteur.