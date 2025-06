Foot : l'Olympique lyonnais rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG

Le football français est sous le choc. L'Olympique lyonnais et John Textor n'ont pas convaincu la Direction nationale du contrôle et de gestion (DNCG) lors de son audition ce mardi et le club a été officiellement relégué en Ligue 2.

John Textor, propriétaire du club, et Mickaël Gerlinger, directeur sportif, ont été auditionnés mardi par la DNCG pour tenter d'écarter la menace de relégation qui pesait sur le club français depuis le 15 novembre 2024.

Malgré les explications des deux représentants de l'Olympique lyonnais, le gendarme financier a décidé de confirmer la relégation du club rhodanien en Ligue 2, même s'il peut encore faire appel par rapport à cette décision.

Le 15 novembre, date de l'annonce de la relégation provisoire de l'OL, le club français avait une dette de 150 millions d'euros, un chiffre que le club a tenté de réduire mais qui n'a pas suffi à empêcher la relégation en Ligue 2.

Il y a quatre jours, John Textor, après la victoire de Botafogo - qui est aussi un club de sa multipropriété - contre le PSG, s'était dit confiant par rapport la décision du tribunal. "Nous avons fait plusieurs investissements ces dernières semaines. Tout va bien sur le plan financier", a-t-il déclaré à L'Équipe. Et cette même confiance est celle qu'il a montré juste à la sortie de cette décisive réunion…

Avec Be Soccer

