Arène nationale : Lac de Guiers 2 terrasse Prince de Guinaw Rails et confirme sa suprématie

Lac de Guiers 2 a une nouvelle fois fait parler son expérience en s’imposant face à Prince de Guinaw Rails, ce dimanche à l’Arène nationale. Ce duel, qui constituait l’un des grands rendez-vous de la journée de lutte organisée par le promoteur Baye Ndiaye, a tourné à l’avantage du vétéran de Guédiawaye.







Fidèle à sa stratégie habituelle, le pensionnaire de l’écurie Walo a laissé son adversaire prendre l’initiative des attaques avant de profiter d’une ouverture. Dans un mouvement maîtrisé, il a saisi le nguimb de Prince pour le faire basculer au sol, mettant ainsi fin au combat et confirmant les pronostics qui le désignaient comme favori.







Après avoir battu Boy Niang 2, Siteu et Ada Fass, le « Puncheur du Walo » ajoute un nouveau nom à son tableau de chasse et renforce sa réputation de bourreau de la jeune garde de l’arène. Avec un bilan de 17 victoires pour seulement deux défaites, Lac de Guiers 2 consolide son statut de figure incontournable de la lutte sénégalaise

