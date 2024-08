Argentine : Messi blessé, Dybala appelé

En l’absence de Lionel Messi, blessé, l’attaquant Paulo Dybala a été convoqué lundi par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour les matches de qualification au Mondial 2026 contre le Chili et la Colombie.



L’attaquant de la Roma, âgé de 30 ans, " a été ajouté au groupe " des champions du monde et récents vainqueurs de la Copa America, a annoncé le compte X de l’équipe nationale.



Dybala avait déjà suppléé l’absence de Messi, blessé, lors de la finale de la Copa America, remportée 1-0 contre la Colombie, le 14 juillet.



Angel Di Maria, qui a annoncé sa retraite internationale après la Copa America, manque à l’appel et les jeunes Valentin Barco, Ezequiel Fernandez, Matias Soulé et Giuliano Simeone font partie des nouvelles recrues, tout comme l’attaquant de la Lazio Valentin Castellanos.



L’Argentine, actuellement en tête des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord, accueillera le Chili le 5 septembre avant de se rendre en Colombie le 10.