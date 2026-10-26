« Armées revanchardes » et Gestion des fonds spéciaux : Mimi Touré charge Ousmane Sonko et Pastef

En conférence de presse, la superviseure du parti Kiiraay Les Patriotes républicains, Aminata Touré, a vertement critiqué les attaques de l'opposition concernant les fonds spéciaux de la présidence.
Qualifiant ces critiques de « faux arguments », elle a rappelé que la discrétion constitue une valeur culturelle ancrée au Sénégal, permettant d'apporter un soutien indispensable à de nombreux citoyens dans le besoin.
Visant directement Ousmane Sonko, Mme Touré a affirmé que ce dernier a « lui-même sollicité à plusieurs reprises les fonds spéciaux du président Bassirou Diomaye Faye ». Elle a également épinglé des députés de Pastef qui auraient utilisé ces mêmes fonds pour envoyer des membres de leur famille à La Mecque, illustrant selon elle la maxime : « Faites ce que je dis, mais ne regardez pas ce que je fais ».
Face à ces polémiques, elle a rappelé les efforts financiers de l'État, avec des dépenses d'intervention évaluées à 2 505 milliards de francs CFA et des crédits de paiement atteignant 1 590 milliards de francs CFA pour soutenir les populations et financer les infrastructures.
S'adressant directement aux députés de Pastef, Aminata Touré les a enjoints à ne pas se comporter en « armées revanchardes ». Elle leur a rappelé qu'ils doivent « s'élever à la dignité de leurs fonctions de représentation d'un peuple » et préserver l'honneur de l'Assemblée nationale au lieu de privilégier des intérêts personnels.
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