Ballon d’Or 2026 : Sadio Mané termine 29e, ex æquo avec William Saliba

Sadio Mané a terminé à la 29e place du Ballon d’Or France Football 2026, à égalité avec William Saliba. L’attaquant d’Al-Nassr, âgé de 34 ans, figurait parmi les 30 nommés, après quatre ans d’absence de la liste.



La saison dernière, le Sénégalais a inscrit 14 buts et délivré 9 passes décisives en 34 matchs avec Al-Nassr. Il s’est également illustré avec l’équipe nationale du Sénégal, jusqu’à être élu meilleur joueur de la CAN 2025.



Le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2026 sera connu ce lundi soir, à Londres. Pour rappel, Sadio Mané avait terminé 22e en 2018, 3e en 2019 puis 2e en 2022.