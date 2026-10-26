Vélingara : un jeune homme agressé sur l’axe Kabendou-Tacoudiala, sa moto emportée

Un jeune homme originaire de Tacoudiala a été agressé par des individus non identifiés qui lui ont dérobé sa moto, alors qu’il circulait sur l’axe Kabendou-Tacoudiala, dans la nuit de samedi dernier.



Selon les informations recueillies par le correspondant local de Pressafrik auprès du frère de la victime, les présumés agresseurs auraient simulé une panne de carburant pour attirer leur cible dans un piège. Ils lui auraient demandé de s’arrêter afin de leur venir en aide en leur fournissant du carburant pour poursuivre leur trajet.



Mais alors que la victime échangeait avec eux, l’un des individus l’aurait soudainement aspergée à l’aide d’une pompe à gaz. Pris au dépourvu, le jeune homme aurait tenté de riposter, sans succès. Profitant de la situation, les agresseurs se sont emparés de sa moto avant de prendre la fuite.



Alerté, le frère de la victime, accompagné d’autres personnes de bonne volonté, s’est lancé à la recherche des malfaiteurs et de l’engin volé. Les recherches se sont poursuivies dans la zone jusqu’aux environs de 3 heures du matin, mais elles n’ont permis de retrouver ni la moto ni les auteurs de l’agression.



Face à cet échec, les proches de la victime se sont rendus à la gendarmerie, puis à la douane, pour effectuer les déclarations nécessaires, selon notre informateur.



En attendant d’éventuelles avancées dans les recherches, cette agression relance les préoccupations liées à la sécurité des usagers sur les pistes en milieu rural, particulièrement durant les déplacements nocturnes.