Arnaque via les plateformes de transfert d'argent: 60 plaintes, 13 arrestations, 150 millions détournés via Wave et Orange Money

La Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) a mis fin aux agissements de deux bandes spécialisées dans l’escroquerie sur les plateformes de transfert d’argent Wave et Orange Money. Selon « Libération », 13 personnes ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes qui portent sur un préjudice provisoire de 150 millions Fcfa.



À la suite de 60 plaintes pour un préjudice provisoire de 100 millions de FCfa, 8 suspects ont été interpellés à Taiba Niasséne avec l’appui de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) vendredi dernier. D’après les informations de l’enquête, la bande de malfaiteurs bénéficiait de l’aide d’un employé de Wave qui leur fournissait des informations confidentielles sur les clients.



Ces infos en main, ils appelaient la cible en insistant sur le fait qu’il avait son identité, pour faire croire à une tentative de fraude, avant de récupérer son code et de vider son compte. L’agent de Wave a été interpellé à Guédiawaye, le 2 novembre dernier, à la suite de 60 plaintes.



Tous les mis en cause sont visés pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et intrusion dans un système informatisée.



Les plaintes continuent d’arriver au point que la Dsc a sollicité l’aide de Dic pour les auditions. Par ailleurs, une autre bande avec le même modus operandi est aussi tombée dans les filets des enquêteurs. À sa tête, un dénommé Nazirou très connu dans le milieu, il a été intercepté à la Médina. Trois de ses complices, dont un certain Mohamed Niang, ont été arrêtés à Kaolack. Cette bande est visée par 14 plaintes pour un préjudice de 49 millions de FCfa.