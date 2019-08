Arrestation Guy Marius Sagna et Adama Gaye: "Aar Li Nu Book" va investir les rues ce vendredi

La plateforme « Aar Li Nu Book » reprend ses manifestations. Elle va investir les rues ce vendredi après midi de la Place de la Nation au rond-point de la Rts, au centre ville de Dakar, pour dénoncer l’arrestation de leur camarade Guy Marius Sagna et exiger sa libération.



Trois jours après son interpellation (16 juillet 2019) Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt pour « fausse alerte au terrorisme ». Une détention provisoire qui fait suite à la publication d’un communiqué de presse de la plateforme daté du 15 juillet et intitulé « la France prépare un attentat terroriste au Sénégal », relatif à la présence militaire française que le collectif estime liée à l’augmentation des actes de terrorisme.



La plateforme compte également mener un combat pour la libération du journaliste Adama Gaye. Lundi tôt dans la matinée, le journaliste sénégalais Adama Gaye, connu pour ses écrits virulents contre le régime du président de Macky Sall, a été arrêté à son domicile sis à l'Immeuble Kébé au Plateau, dans le centre ville de Dakar. Cette interpellation intervient après une rencontre avec Me Abdoulaye Wade, l'ex-président sénégalais.



M. Gaye a été placé en garde à vue le 29 juillet, puis déféré le lendemain devant le parquet pour "diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs" et "offense au chef de l'Etat", a-t-on appris auprès de son avocat.



« Je me considère comme un prisonnier d'opinion, un détenu politique retenu pour ses écrits basés sur des faits précis, des questions vitales par rapport à la souveraineté nationale du Sénégal, notamment la gestion des hydrocarbures », a déclaré le 30 juillet à l'AFP Adama Gaye, en présence de son défenseur.