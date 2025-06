Arrestation de Bachir Fofana : Abdou Mbow exige la "libération immédiate et sans condition" du journaliste

Le député Abdou Mbow, membre de l’Alliance pour la République (APR), a réagi à la convocation du journaliste Bachir Fofana par les services de cybersécurité. Il a vigoureusement condamné ce qu’il considère comme une arrestation arbitraire, appelant à la libération immédiate et sans condition du journaliste.



« Nous assistons encore une fois de plus à une entrave à la liberté d’expression. Le pouvoir actuel devrait concentrer son énergie dans la transparence de la gestion de nos deniers publics au lieu de vouloir continuer à entraver la liberté d'expression d'honnêtes citoyens », a déclaré le député du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal.



Le membre du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République condamne avec la « dernière énergie l'arrestation » du journaliste Bachir Fofana. Il demande sa libération immédiate et sans conditions.