Arrestation de Cheikhouna Keita : le mouvement « Force Dolel Askan Wi » parle de restriction de liberté et sait Human Rights Watch

Suite à l’arrestation de son secrétaire général, actuellement, en garde à vue, le mouvement « Force Dolel Askan Wi » a écrit à l’organisation Human Rights Watch pour dénoncer les restrictions de liberté sous le régime de Diomaye FAYE. Il a invité Human Rights Watch à examiner de près ces développements et à faire pression sur le gouvernement pour qu’il respecte les normes internationales en matière de droits humains.



Selon Amadou Moustapha GAYE, «Cheikhouna KEÏTA a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et cela est révélateur d’une tendance inquiétante à réprimer les voix dissidentes et à restreindre la liberté de la presse ».