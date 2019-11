Arrestation de Guy Marius et Cie: leur avocat Me Moussa Sarr salue le professionnalisme de la police et blâme le préfet

Arrêtés ce vendredi devant les grilles du palais de la République, Guy Marius Sagna et huit autres manifestants ont été placés en garde vue au Commissariat central. Leur avocat, Me Moussa Sarr, qui précise qu'ils ont été retenus pour «trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite », a profité de l'occasion pour saluer le professionnalisme de la police et dénoncer "l'interdiction abusive des marches" par l'autorité.



"Je confirme que Guy Marius Sagna et huit autres ont été arrêtés hier. Dans un premier temps Guy Marius Sagna était au commissariat du plateau et les huit autres au commissariat central. Mais finalement Guy les a rejoint. Nous attendons la suite qui sera réservée à cette arrestation. On les a rencontrés hier soir et on va les rencontrer ce matin dans le cadre de notre défense", a déclaré la robe noir sur les ondes de la Sud Fm.



Me Moussa Sarr a salué le fait que forces de l'ordre ont respecté le règlement 5 de l'Uemoa en permettant aux détenus de disposer de leur avocat, dès les premières heures de leur interpellation. Selon lui, le problème se situe dans le fait d'interdire des manifestations de la part de l'autorité administrative et plus particulièrement du préfet