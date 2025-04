Arrestation de Simon Faye : Madiambal Diagne dénonce une persécution

La garde à vue du journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de SenTv et Zik FM, continue de susciter l’indignation dans le milieu médiatique sénégalais. Après le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), c’est au tour du patron de presse Madiambal Diagne de s’exprimer publiquement pour dénoncer ce qu’il qualifie de persécution.



"J’exprime toute ma solidarité à mon jeune confrère Simon Faye, persécuté. Tenez-vous bien, juste pour avoir repris une information publique affirmant qu’Ousmane Sonko est convoqué à Abidjan par Alassane Ouattara. Le ridicule ne tue pas !", a écrit Madiambal Diagne, président du Groupe Avenir Communication, dans un post publié sur sa page X (anciennement Twitter). Il ajoute : "Le Sénégal a bien d’autres urgences, je crois !"



Simon Faye a été interpellé le 10 avril et placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC).